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Saxo Bank suspend sa collaboration avec Teddy Riner après sa candidature à la présidentielle
information fournie par AFP 13/11/2026 à 12:04

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Le champion olympique de judo français Teddy Riner à Osaka, au Japon, le 13 septembre 2025 ( AFP / Richard A. Brooks )

Le champion olympique de judo français Teddy Riner à Osaka, au Japon, le 13 septembre 2025 ( AFP / Richard A. Brooks )

La banque danoise Saxo Bank a annoncé jeudi suspendre sa collaboration avec le judoka français Teddy Riner après sa candidature surprise à l'élection présidentielle de 2027.

"Afin de respecter la réglementation applicable, il a été convenu d'un commun accord de suspendre sa participation à la campagne", a écrit Saxo Bank dans un commentaire à l'AFP.

La banque avait intégré le quintuple champion olympique de judo à un collectif de neuf athlètes dévoilé mi-octobre, pour incarner sa campagne "Be Invested".

La campagne se poursuit désormais avec huit athlètes au lieu de neuf.

Lundi, l'icône du sport français a fait sensation en annonçant, dans une brève vidéo postée sur ses réseaux sociaux, son entrée fracassante dans la campagne présidentielle.

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