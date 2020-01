Savoie : 950 passagers cloués au sol par le brouillard à Chambéry

Du blanc au sol, du blanc partout. Un épais brouillard a empêché près d'un millier de passagers de quitter, samedi, l'aéroport de Chambéry Savoie, situé à Voglans. Sur les 27 vols programmés dans la journée, sept n'ont pu ni décoller ni atterrir, condamnant 850 hommes et femmes, et une centaine d'enfants, à ajourner leur billet retour. La plupart de ces naufragés de l'air sont des familles britanniques, qui étaient venues achever leurs vacances de Noël dans les stations de ski savoyardes.Si 400 d'entre elles ont pu trouver une chambre d'hôtel en urgence, les autres ont dormi sur des lits de camp à Aix-les-Bains. À la demande de la préfecture, la ville thermale a transformé samedi soir son centre culturel et des congrès en site d'hébergement. Après un repas acheté à la hâte par les responsables de l'aérodrome au McDonald's, 535 personnes y ont été transportées, entre 22 heures et 1 heure du matin, et y ont trouvé refuge pour la nuit. Certains avaient passé l'intégralité de leur journée à l'aéroport de Voglans et ne cachaient pas leur lassitude. Nos équipes sont mobilisées pour assister, informer, loger et ravitailler les près de 1000 personnes qui n'ont pas pu avoir de vol aujourd'hui à l'aéroport à cause du brouillard ce matin, avec nos partenaires @CroixRouge73 @aixlesbainsfr @Prefet73 pic.twitter.com/ovzeRivN7D-- Chambery Airport (@airportchambery) January 4, 2020 Les services de la ville et des bénévoles de la Croix-Rouge avaient apporté lits de camp, couvertures, percolateurs pour un café chaud, nourriture et boissons, afin de permettre à chacun de se réconforter avec les moyens du bord. Tous n'ont pas trouvé de lits, et certains ont dû dormir sur des fauteuils dans l'auditorium, selon France Bleu Savoie.Ce dimanche matin, l'aéroport de Voglans affirmait que les « conditions météo n'étaient pas optimales mais suffisantes pour assurer le vol des avions aujourd'hui ...