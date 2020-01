Saturées, les urgences d'Ile-de-France restent sur-sollicitées

Attendre trois, quatre, voire sept heures dans un service d'urgences avant d'être pris en charge, les Franciliens connaissent bien. Pourtant, ils continuent, plus qu'ailleurs, de se rendre dans ces services si saturés qu'on va bientôt leur demander de sélectionner leurs patients.Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, en 2018 le nombre de passages aux urgences hospitalières d'Ile-de-France a encore explosé pour atteindre 4 530 000. C'est 15,2 % de plus en quatre ans ! À elle seule, la région capitale qui représente 18 % de la population concentre 21,2 % de la fréquentation nationale des urgences. Mais pourquoi un tel recours ?Notre baromètre de la santé en Ile-de-France, mis en place par Le Parisien-Aujourd'hui en France et la Cosem, qui compte six centres de santé à Paris dont deux accueillent les urgences, confirme le fort recourt à l'hôpital : 44 % des Franciliens déclarent s'être rendus « au moins une fois » dans un service d'urgences au cours des douze derniers mois. Pourquoi ? Sept sondés sur dix répondent que l'hôpital reste, malgré ses difficultés, « le lieu le plus rassurant en cas de problème médical urgent ». Et plus d'un Francilien sur trois se dit « certain d'y trouver tout ce qu'il faut pour réaliser d'éventuels examens complémentaires ».45% de «motif non légitime»Mais notre baromètre révèle des chiffres plus effarants. Plus d'un tiers de ceux qui ont fréquenté les urgences invoquent le fait qu'« ils ne savaient pas à qui s'adresser en dehors des urgences » ! Et 11 % expliquent que « les urgences sont plus proches de chez eux que le médecin qui pourrait les prendre en charge ». Soit 45 % de « motif non légitime », souvent liés à un manque d'informations. Seuls 27 % indiquent qu'ils n'ont pas obtenu de rendez-vous rapide chez un autre professionnel de santé.Quant aux raisons médicales, Ipsos a présenté aux patients plusieurs ...