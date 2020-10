Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sassuolo renverse Bologne, la Fiorentina tenu en echec et Cagliari s'impose Reuters • 18/10/2020 à 17:56









Sassuolo renverse Bologne, la Fiorentina tenu en echec et Cagliari s'impose par Samuel Messberg (iDalgo) Incroyable journée pour la suite de la 4ème journée ce dimanche après-midi avec beaucoup de buts. Sassuolo s'est imposé 4-3 pourtant mené 3-1 après 60'. Soriano avait ouvert le score à la 9ème minute avant que Berardi égalise 18 minutes plus tard. Svanberg et Orsolini ont permi a Cagliari de mener 3-1. MAis derrière Djuricic, Caputo et Tomiyasu contre son camp ont permi la victoire de Sassuolo. En même temps Spezia a aussi fait une belle remontée contre la Fiorentina qui menait 2-0 grâce à Pezzella (2') et Biraghi (4'). Mais à la 39ème Verde réduit la marque avant de voir Farias égalisé à la 75ème. Enfin le Torino s'est incliné 3-2 contre Cagliari malgré le doublé de Belotti (4' s.p., 49'). Du côté des visiteurs Joao Pedro (12') et Simeone (19', 73') ont permis la victoire de leur équipe.

