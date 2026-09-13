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Sassuolo plombe la Juventus de Zhegrova dans un final dingue
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 23:42
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Sassuolo plombe la Juventus de Zhegrova dans un final dingue

Sassuolo plombe la Juventus de Zhegrova dans un final dingue

Sassuolo 3-2 Juventus

Buts : Esposito (65 e ), Bowie (89 e ) et Adzic (90 e +4) pour Sassuolo // Zhegrova (82 e , 90 e +1) pour la Juve

La Serie A dans tous ses états. Ce n’est certainement pas ce dimanche soir que le championnat italien allait offrir le premier 0-0 de la saison à ses fans. De 1-0 à dix minutes de la fin, Sassuolo et la Juventus ont fini à 3-2 dans un épilogue dingue. La première défaite de la saison pour la Vieille Dame, qui fait encore et toujours son âge, surtout en défense.…

CG pour SOFOOT.com

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