Sassuolo plombe la Juventus de Zhegrova dans un final dingue
Sassuolo 3-2 Juventus
Buts : Esposito (65 e ), Bowie (89 e ) et Adzic (90 e +4) pour Sassuolo // Zhegrova (82 e , 90 e +1) pour la Juve
La Serie A dans tous ses états. Ce n’est certainement pas ce dimanche soir que le championnat italien allait offrir le premier 0-0 de la saison à ses fans. De 1-0 à dix minutes de la fin, Sassuolo et la Juventus ont fini à 3-2 dans un épilogue dingue. La première défaite de la saison pour la Vieille Dame, qui fait encore et toujours son âge, surtout en défense.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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