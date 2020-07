Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sassuolo freiné à Cagliari Reuters • 18/07/2020 à 21:42









Sassuolo freiné à Cagliari par Léo De Garrigues (iDalgo) Accroché sur la pelouse de Cagliari (1-1), Sassuolo a manqué l'occasion d'accrocher le bon wagon pour l'Europe. A la réception d'un corner, Francesco Caputo avait pourtant ouvert le score de la tête à la 12e minute. Les hommes de Roberto De Zerbi semblaient se diriger vers la victoire lorsque Andrea Carboni s'est fait exclure à la 48e minute. Mais les locaux, en infériorité numérique, sont parvenus à égaliser par l'intermédiaire de Joan Pedro peu après l'heure de jeu. Au classement, Sassuolo, qui n'a plus perdu depuis 8 matchs, reste 8e à 5 points de la 6e place. Cagliari est 11e à 6 points de son adversaire du jour.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.