Sassuolo enfonce Lecce par Léo De Garrigues (iDalgo) Les temps sont durs pour Lecce qui enchaîne une sixième défaite consécutive en Serie A en tombant sur la pelouse de Sassuolo (4-2). Dès la 5e minute, Francesco Caputo a lancé les hostilités en ouvrant le score pour les locaux mais Fabio Lucioni lui a répondu à la demi-heure de jeu. En seconde période, Domenico Berardi a redonné l'avantage à Sassuolo sur penalty avant que Marco Mancosu n'égalise à nouveau. Mais Lecce a craqué à moins d'un quart d'heure de la fin du match, moment choisi par Jérémie Boga puis Mert Muldur pour marquer. Avec ce succès, Sassuolo revient provisoirement à 5 points de la 6e place de Naples. Lecce reste englué à la 18e place

