Sassou sur la Libye : « Nous condamnons toutes les ingérences extérieures »

Il est la voix de l'Afrique pour tout ce qui concerne la Libye et pour cause, puisqu'il préside le Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. C'est à ce titre que le chef de l'État congolais Denis Sassou-Nguesso a organisé ce 30 janvier à Brazzaville une rencontre internationale pour discuter de la question libyenne. Objectif : « La recherche de solutions en vue de la résolution de la crise libyenne tel que recommandé par la dernière conférence de Berlin », selon un communiqué de la présidence congolaise. À l'ouverture des travaux, il y avait le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et le représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, mais pas les deux protagonistes du conflit. Cela dit, une source diplomatique congolaise a indiqué que le chef du gouvernement d'union (GNA) de Tripoli, Fayez el-Sarraj, allait participer à une réunion à huis clos. Des délégués du maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, devaient également être reçus séparément à huis clos. Les présidents du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso, de la Mauritanie Mohamed Ould El-Ghazaouani, et de Djibouti Ismaïl Omar Guelleh étaient présents. Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est fait représenter par son Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Un temps envisagé, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas n'a finalement pas fait le déplacement à Brazzaville. Pour mieux nous éclairer sur...