Sarri, la fête est finie

Recruté en grande pompe à l'été 2019, Maurizio Sarri devait changer en profondeur la Juventus. Mais c'est finalement le contraire qui s'est produit, alors que la Vieille Dame a semblé formater idéologiquement l'entraîneur qui, avec Gian Piero Gasperini, a su faire bouger le plus de lignes dans le football italien de la dernière décennie. Alors que la Juventus se cherche encore stylistiquement à l'heure de défier Lyon en C1 ce mercredi, une question demeure : le romantisme du Sarrismo est-il déjà mort et enterré à Turin ?

Il y a comme un sentiment de stagnation qui règne sur le Piémont. Le dimanche 16 février, Paulo Dybala signait un maître coup franc pour lancer la victoire des siens face à Brescia (2-0), avant de demander aux, très vindicatifs à l'Allianz Stadium, de se calmer avec les sifflets. Bien sûr, la Vieille Dame a gagné sans trop transpirer. Sans enthousiasmer non plus. Et tout ça commence à faire désordre quand votre entraîneur, Maurizio Sarri, s'est construit une réputation d'inflexible prophète d'un football léché et collectif, que l'on espérait le voir capable d'exporter à Turin. Neuf mois après son arrivée, la magie Sarri n'opère toujours pas et lelui-même avait tenu à jouer cartes sur table, après Lire la suite de l'article sur SoFoot.com