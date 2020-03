Sarrebruck, un quart de finale fou pour une qualification dingue contre Düsseldorf

Qualifié en demi-finales de la Coupe d'Allemagne aux tirs au but au détriment du Fortuna Düsseldorf, Sarrebruck a vécu une qualification complètement folle. Et pas seulement parce que le club est pensionnaire de quatrième division.

36 frappes et un penalty concédés, 26% de possession...

Vidéo

Longtemps, la question s'est posée. Longtemps, le mystère est resté entier. Longtemps, le secret a été gardé. Mais fatalement, tout le monde savait que ce n'est qu'une question de minutes. Non, il ne peut y avoir deux hommes du match pour un seul et même rendez-vous. Impossible, même si la rencontre a sombré dans la folie et que la normalité a pris des coups à chaque seconde qui passait.Lors du quart de finale de Coupe d'Allemagne opposant le 1. FC Sarrebruck au Fortuna Düsseldorf, le destin a donc hésité pendant bien plus de 90 minutes à choisir entre Daniel Batz et Florian Kastenmeier. Finalement, après que le petit poucet se soit qualifié pour le dernier carré de la compétition au gré de multiples rebondissements, c'est le premier des deux gardiens de but qui a fait figure d'élu. Et pas seulement parce qu'il protège les cages d'un club de quatrième division ayant éliminé un pensionnaire de l'élite pour rejoindre les demies (du jamais vu, dans l'histoire de la compétition). Retour sur les principaux faits de cette partie dingue.À l'origine, le schéma est simple : un outsider, qui a déjà créé l'exploit de sortir Cologne au deuxième tour au bout d'un scénario particulier (victoire 3-2 après avoir mené 2-0 et s'être fait rejoindre à 2-2), accueille un favori qui tient jusque-là son rang dans le tournoi. Après quelques occasions mettant en valeur les qualités du portier local, surprise : mis sur orbite par Kianz Froese, Tobias Jänicke ouvre le score en faveur de David dans son combat contre Goliath.