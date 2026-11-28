L'ex-président français Nicolas Sarkozy, le 27 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Nicolas Sarkozy reste incontournable à droite malgré les épreuves judiciaires : avant la décision lundi de la cour d'appel de Paris dans l'affaire du financement libyen, il conserve son influence auprès des leaders de la droite.

Il a récemment déjeuné avec Édouard Philippe, le candidat d'Horizons à la présidentielle, il a croisé Gabriel Attal (Renaissance) au Cap Nègre cet été, tout comme il avait rencontré l'an dernier Emmanuel Macron pour lui assurer qu'il n'avait d'autre issue qu'une nouvelle dissolution... sans le convaincre.

Nicolas Sarkozy, 71 ans, a d'ailleurs reconnu publiquement que le chef de l’État "ne l'écoutait pas toujours", comme il l'a constaté lorsqu'il s'est rendu à l’Élysée pour y dire tout le mal qu'il pensait de son ennemi François Bayrou, sans empêcher sa nomination à Matignon.

Éternelle figure tutélaire de la droite, bien que contesté par certains de ses représentants, son évocation dans les meetings de son parti Les Républicains déclenche toujours des tonnerres d'applaudissements. Et ses livres de souvenirs demeurent des succès d'édition, parmi eux "Le journal d'un prisonnier" publié après sa sortie de la Santé où il a passé trois semaines il y a un an.

Il n'est pourtant pas au bout de ses peines avec la justice : lui, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand seront jugés en 2027 dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine.

Menacé d'un retour en détention en cas de confirmation en appel de sa culpabilité, Nicolas Sarkozy a accordé un entretien récemment au Figaro où il a clamé son innocence.

Sur le plan politique, il s'est prononcé en faveur d'une primaire pour départager les candidats du centre et de la droite, sans donner le nom de son favori.

L'an dernier, il avait créé la polémique dans les mêmes pages en assurant que Le RN appartenait à "l'arc républicain".

"Conseils"

Dans son bureau situé à deux pas de l’Élysée, dans le quartier parisien de Miromesnil, il enchaîne les rendez-vous avec les membres du parti qu'il a fondé, mais aussi des dirigeants d'autres formations, comme Jordan Bardella avec qui il s'est entretenu l'an dernier.

"Ces temps-ci, il dit beaucoup de bien de David Lisnard", le candidat libéral en vogue dans les sondages, rapporte un responsable des Républicains, dont le candidat Bruno Retailleau est à la peine dans les sondages.

"Je ne sais pas si sa voix compte toujours autant pour ses électeurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'à droite, on continue d'aller prendre ses conseils", assure une autre source du parti.

Un autre LR pense qu'il est en train de préparer le terrain en coulisses comme il l'a fait en 2017 quand il s'est érigé "en DRH pour caser des personnalités de droite dans le gouvernement d'Emmanuel Macron".

"Comme il est convaincu en privé que Marine Le Pen va l'emporter, il avance l'argument qu’il faut l’accompagner pour l'empêcher de faire n'importe quoi", affirme cette source qui l'a rencontré à plusieurs reprises.

Service minimum

Face aux déboires judiciaires de leur ancien leader, les dirigeants de son parti se montrent prudents, voire mal à l'aise.

Après sa condamnation en première instance l'an dernier dans l'affaire du financement libyen, le patron des Républicains, Bruno Retailleau, s'était fendu d'un court communiqué pour lui apporter son "soutien" et espérer qu'il parvienne à faire "prévaloir son innocence" en appel.

Laurent Wauquiez a exprimé sobrement sa "reconnaissance envers l’homme d’État qui a tant donné à notre pays et mon amitié pour l’homme".

Le vice-président de LR François-Xavier Bellamy a, quant à lui, dénoncé un "jugement politique", tandis qu’Éric Ciotti, l'ancien patron de LR qui s'est allié au RN, a transmis "une pensée amicale" à l'ancien président.

Son influence sur son parti reste toutefois bien réelle. Pour preuve, une autre interview accordée au Figaro il y a deux ans où il a incité les siens à quitter l'opposition et rejoindre le gouvernement.

C'était peu avant que le LR Michel Barnier entre à Matignon et qu'il embarque dans son gouvernement des personnalités de droite comme Bruno Retailleau (Intérieur) qui a profité de sa notoriété pour s'emparer de LR et se lancer dans la course à l’Élysée.