Sarina Wiegman : boss finale

À la tête d’une sélection anglaise qu’elle a déjà amenée sur le toit de l’Europe, Sarina Wiegman s’apprête à vivre une nouvelle finale avec les Lionesses, sa quatrième en quatre grandes compétitions consécutives. Une deuxième chance pour la coach batave, qui s’était heurtée aux États-Unis lors de la Coupe du monde 2019.

Si Mario avait un personnage féminin un peu plus badass que Peach, il se nommerait sûrement Sarina Wiegman, aka, la boss finale. La sélectionneuse de l’Angleterre, dernière femme technicienne en lice dans cette Coupe du monde, va vivre sa quatrième finale de rang, après avoir conquis l’Europe, deux fois, mais pas le Mondial, où elle reste sur une finale perdue face aux États-Unis avec la sélection néerlandaise. À 53 ans, elle est même devenue la première entraîneuse, hommes et femmes confondus, à accéder à deux finales de Coupe du monde avec deux nations différentes. Pourtant, après avoir écrasé leur Euro à domicile, les Lionesses étaient loin de partir favorites, minées par les forfaits longue durée de leurs cadres (Beth Mead, Leah Williamson et Fran Kirby), les discussions difficiles avec la fédération sur les primes, un manque d’efficacité offensive récalcitrant… Autant de problèmes que la coach aux yeux cerclés d’une monture dorée affronte avec philosophie, malgré un début de compétition ponctué de victoires arrachées 1-0.

Maîtresse des émotions

« Dans ce Mondial, avec les blessures et maintenant la suspension de (Lauren) James, Wiegman en est certainement à son plan F ou G. Mais jusque-là, elle et l’Angleterre ont su gérer. L’équipe est toujours unie et elles croient dans leur capacité à résoudre la situation » , analysait la championne d’Europe 2022 Ellen White, désormais retraitée, pour la BBC. Là où Sarina Wiegman avait remporté l’Euro en alignant toujours le même XI, la coach batave a dû procéder à plusieurs changements successifs, délaissant son 4-2-3-1 après la blessure de Keira Walsh lors du second match de poules, pour opter pour un 3-4-1-2 avec Lauren James en numéro 10 derrière un duo d’attaque inédit composé de Lauren Hemp et Alessia Russo. Et même lorsque la sœur de Reece James fait des siennes et est exclue après un sale geste contre le Nigeria, la sélectionneuse de l’Angleterre s’adapte et passe à un 4-4-1 qui emmènera les Lionesses à une victoire au bout des tirs au but (0-0, 4-2 T.A.B.).…

Propos de Beth Mead recueillis par AC, ceux de Jill Scott issu

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com