Sarai Bareman : « Nous demandons de l’équité et du respect pour le foot féminin »

À quelques jours de l'ouverture de la neuvième Coupe du monde féminine, Sarai Bareman, directrice du football féminin à la FIFA, revient sur ce problème de diffuseurs qui touche la compétition, la place des femmes dans ce milieu plutôt réservé aux hommes et le futur de ce sport. Entretien avec une femme qui veut faire bouger les lignes.

Comment vous sentez-vous à quelques semaines du début de cette Coupe du monde ?

Très enthousiaste. J’ai hâte que le premier match commence le 20 juillet. Ce Mondial se déroulera dans mon pays d’origine, la Nouvelle-Zélande (elle a porté les couleurs des Samoa, NDLR) , ainsi qu’en Australie. Il y a donc quelque chose d’encore plus spécial à pouvoir amener le football mondial en Nouvelle-Zélande, à y organiser la Coupe du monde, à y accueillir certaines des meilleures athlètes du monde. Et bien sûr, j’ai en plus la chance de pouvoir voir ma famille, ce qui n’arrive plus très souvent, car je vis en Suisse. C’est donc très spécial et je suis très enthousiaste.…

Propos recueillis par Florian Porta pour SOFOOT.com