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Sarah M’Barek n’était pas au courant de son départ
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 09:35

Sarah M’Barek n’était pas au courant de son départ

Sarah M’Barek n’était pas au courant de son départ

Surprise ! Le RC Lens a annoncé ce lundi la fin de l’aventure avec l’entraîneuse de son équipe féminine, Sarah M’Barek. Au club depuis six ans et reléguée cette saison, le club artois a décidé de se séparer de sa coach. Problème : l’intéressée a appris la nouvelle via les différents réseaux sociaux du club.

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