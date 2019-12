Sarah Bouhaddi : "Prendre un but, ça fait tache"

Face à Dijon samedi, Sarah Bouhaddi disputera son dernier match de la décennie. Une période où la gardienne s'est gavée de succès avec l'Olympique lyonnais, a vu quelques rêves s'envoler avec les Bleues, et a accompagné le football féminin dans sa progression. À 33 ans, la Cannoise sait aussi très bien que le chemin est encore long.

Olympique lyonnaisDijon FCO 14/12/2019 à 15h30 D1 Arkéma Diffusion sur

Lyon, l'intuition féminine

"Cette

Quand on est à l'OL, on ne peut pas s'habituer à gagner. Dès qu'une joueuse nous rejoint, on lui dit que l'objectif est de remporter tous les matchs, tous les titres. On est éduquées avec cette mentalité, on a appris avec ça, on a grandi avec ça. Pour Wendie, c'est pareil. On travaille tous les jours pour remporter ces titres, ce n'est pas si facile, malgré ce que disent les gens. Et puis, la ferveur est toujours là après chaque victoire.Je me souviens de quelques-unes, mais pas toutes, non. Je sais que la défaite fait aussi partie du lot des sportifs et je ne m'attarde pas trop là-dessus.