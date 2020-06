Sarah Bouhaddi : "Je veux agir concrètement auprès des familles endeuillées"

Touchée par les conséquences dévastatrices du Covid-19, la gardienne de Lyon et de l'équipe de France Sarah Bouhaddi a décidé de lancer la semaine dernière une campagne - baptisée "Gardiens de l'espoir" - afin de venir en aide aux familles endeuillées par le virus. Interview d'une femme au grand cœur.

"Chaque jour, je me disais à quel point j'avais de la chance d'être encore là."Sarah Bouhaddi

Pour aider ces pères, ces mères qui ont perdu leur conjoint, Pour donner de l'espoir à ces familles endeuillées, Devenez un des Gardiens de l'Espoir

Très calmement. Mon activité de footballeuse s'est arrêté dès le 17 mars dernier, je n'avais plus l'utilité de pouvoir sortir de ma maison, si ce n'est que pour faire les courses. J'ai tout simplement respecté ce que l'État et le président de la République ont demandé, de rester un maximum de temps confiné à mon domicile. Personnellement, je n'ai pas mal vécu le confinement. Quand je regardais les informations matin, midi et soir, je voyais des familles touchées de plus ou moins loin par le coronavirus témoigner dans des reportages. Chaque jour, je me disais à quel point j'avais de la chance d'être encore là aujourd'hui.En regardant les infos justement. J'ai été directement touché par les témoignages de ces personnes qui ont eu le courage de parler à visage découvert. Quand on voit des gens allongés sur des lits, entre la vie et la mort et qui tentent de lutter de toutes leurs forces, ça ne peut que nous bouleverser. J'ai vu pas mal de campagnes autour du personnel médical visant à les aider pour surmonter cette crise, mais pas tellement d'autres aidant directement ces familles endeuillées.