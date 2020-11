Sarah Boudaoud : "Depuis la Coupe du monde, tout le monde sait qu'une fille peut jouer au foot"

Quand elle ne joue pas avec Issy-les-Moulineaux en D1, Sarah Boudaoud occupe un poste d'assistante parlementaire à l'Assemblée nationale, bûche ses partiels à Sciences-Po et représente l'Algérie sur la scène internationale. Entretien majeur avec la latérale droite la plus complète du monde.

"Il ne faut pas hésiter à dire qu'on fait du sport à haut niveau, c'est une compétence transposable dans le milieu professionnel."

Un master en finance et stratégie, précisément. Je confirme : c'est très lourd, beaucoup plus que je ne l'imaginais. Mais après mon premier cursus en management et affaires publiques, j'avais l'impression d'être trop axée sur la sphère institutionnelle. J'ai un tempérament d'entrepreneuse, je voulais engranger des connaissances qui me permettraient de développer ma propre boîte et de rester indépendante. Ce qui n'est pas possible sans compétence financière et stratégique.Oui, au niveau de la discipline et de l'ambition. Mes deux parents sont profs : ma mère de physique-chimie en collège, mon père de dessin en bâtiment en lycée professionnel. Ils ne m'ont jamais imposé de contrainte si ce n'est à neuf ans, quand je leur ai dit que je voulais faire du foot, parce que ce n'était pas forcément beaucoup pratiqué par les femmes à l'époque. C'est pour ça que par la suite, ils m'ont poussée à intégrer le pôle espoir de Vaulx-en-Velin plutôt que le programme de l'Olympique lyonnais. Ils étaient contre l'idée que je perde un an au lycée, ce qui aurait été le cas avec l'OL, puisque les filles passaient leur bac en quatre ans à l'époque.Au vu du prestige que ça renvoie, c'est une énorme fierté pour mes parents. Après mon bac S, ils m'ont suggéré de faire math sup-math spé. Mais l'idée de bosser deux ans à fond me plaisait peu, car je voyais mal comment combiner ça avec le foot. Donc j'ai tenté le concours et découvert d'autres horizons comme les sciences sociales, où j'ai tout de suite accroché.