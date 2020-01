Sarah Abitbol : « J'ai été violée à 15 ans par mon entraîneur »

Sarah Abitbol, l'une des plus grandes championnes du patinage français, brise le silence. La célèbre patineuse s'est confiée à L'Obs. Pour la première fois, elle a raconté l'enfer vécu dans sa jeunesse. Après des années à se taire, la sportive de 44 ans révèle avoir été violée pendant deux ans à l'âge de 15 ans par son entraîneur. Des abus que la championne dévoile également dans un livre, Un si long silence (Plon).Un témoignage bouleversant. « Je suis une handicapée de la vie, murée dans l'angoisse. Dans ma tête, je suis une proie. À 15 ans, j'ai dormi en dehors de chez moi, j'ai été vulnérable, et vous en avez profité », écrit Sarah Abitbol. « Aujourd'hui encore, dès que je sors de la maison, j'ai peur. J'ai horreur d'aller dans les lieux que je ne connais pas. L'inconnu est forcément synonyme de danger. Je ne peux pas voyager seule. Conduire une voiture sans quelqu'un à mes côtés m'a longtemps été impossible. Prendre l'avion est une torture. »Lire aussi « J'ai été abusée sexuellement par mon entraîneur de basket »« J'ai été violée à 15 ans »Dans une vidéo publiée sur le site de L'Obs, la multimédaillée aux Championnats d'Europe raconte son cauchemar : « Nous sommes toutes les filles dans des box séparés, mais il n'y a pas de porte. Cet entraîneur a pour habitude de venir avec sa lampe-torche et de vérifier si les filles sont bien à l'étage des filles. Un jour, cet entraîneur me réveille par...