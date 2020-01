Sarah Abitbol : «Il profitait de venir dans la nuit quand je dormais avec mes peluches»

« Il profitait de venir dans la nuit quand je dormais avec mes peluches et me réveillait avec sa lampe torche ». Invitée sur France Inter, ce jeudi matin, l'ancienne patineuse Sarah Abitbol est revenue sur ses accusations d'agressions sexuelles et de viol alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans, visant son ancien entraîneur Gilles Beyer, révélées par L'Équipe et L'Obs.Dans son livre « Un si long silence » (Plon), la multimédaillée européenne et médaillée de bronze mondiale de patinage artistique en couples en 2000 a confié les sentiments de « honte, de peur », qui l'ont assaillie pendant des années. « Comment l'expliquer à mes parents ? Je ne pouvais même pas y penser. Comment expliquer une chose pareille, si horrible et si dégoûtante. Ça m'était impossible, je me suis terrée dans ce silence, avec mon mal-être. Et ça recommençait », décrit-elle. TÉMOIGNAGE - Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, raconte les agressions sexuelles et viols dont elle a été victime de la part de son entraîneur quand elle avait 15 à 17 ans: "Je dormais avec mes peluches et il me réveillait avec sa lampe torche" #le79Inter pic.twitter.com/t4oGniIvns-- France Inter (@franceinter) January 30, 2020 Près de 30 ans après les faits, Sarah Abitbol est toujours « malheureusement malade, sous antidépresseurs ». Alors que les violences sexuelles sur mineurs sont celles qui ont le plus de répercussions sur les victimes, Sarah Abitbol réclame la « non-prescription pour les crimes sexuels comme cela existe en Suisse, au Pays de Galles et en Californie ».« Ça ne doit pas exister, qu'on ne puisse pas porter plainte après 15, ou 30 ans. Les faits sont là, notre corps a vécu l'impossible et ces agresseurs sont toujours dehors et vivent leur petite vie tranquillement », déplore-t-elle. Sarah Abitbol: "Il faut que la loi change. Il faut une non prescription pour les crimes sexuels Ça ne ...