Sarabia délivre le PSG à Lorient par Samuel Martin (iDalgo) Dans la douleur, le Paris Saint Germain est venu à bout du leader de la Domino's Ligue 2 le FC Lorient dans le dernier match des 16e de finale de la Coupe de France (0-1). Il aura fallu du temps aux hommes de Thomas Tuchel pour éliminer le dernier représentant de la 2e division française. Sans Neymar et Mbappé restés sur le banc durant la totalité de la rencontre, l'étincelle est venue de Pablo Sarabia. Après plusieurs tentatives repoussées par Nardi, le milieu espagnol reprend parfaitement un centre millimétré du capitaine Thiago Silva pour donner la victoire à son équipe (80', 0-1). Les Merlus ont défendu très bas pendant 90 min en essayant d'exploiter chaque contre. Ils auraient pu ouvrir le score peu avant la pause mais Wissa n'est pas parvenu à conclure le service de Cabot (36'). Les Bretons peuvent désormais se concentrer sur leur objectif premier : la remontée en Ligue 1.

