Santiago Giménez, au bonheur de Rotterdam

Confortable leader d'Eredivisie et quart-de-finaliste de la Ligue Europa, Feyenoord s'est parfaitement accommodé des départs de Cyriel Dessers et Luis Sinisterra. En partie grâce au joli coup Santiago Giménez, arrivé de Cruz Azul l'été dernier. Oui, le sosie de Joaquin Phoenix est plus qu'un simple joker.

Dans sa vie quotidienne, Santiago Giménez est un homme comme les autres. Du genre à se balader en trottinette électrique pendant un séjour à Paris, grignoter des Tuc et du raisin au pied de la tour Eiffel, accrocher un cadenas sur le pont des Arts et prendre un selfie devant la Joconde pendant sa visite au Louvre. C’est précisément ce qu’il a fait pendant les fêtes. Le jeune international mexicain (21 ans) est en revanche bien moins prévisible sur un terrain. Conseillé par la légende Robin van Persie, entraîneur des attaquants du club, El Bebote (le gros bébé, en VF) a déjà planté 18 buts depuis son arrivée à Rotterdam l’été dernier. De quoi se glisser, déjà, dans les traces de Javier Chicharito, auteur de 20 pions pour sa première saison en Europe (à Manchester United). Et ce n’est pas terminé.

Billard et biberon

À bonne école, il a grandi en voyant son illustre père, El Chaco Christian Giménez, briller à Cruz Azul, avec en point d’orgue un sacre en Ligue des champions de la CONCACAF en 2014. Santiago a fait ses classes dans le même club, jusqu’à ses débuts dans le bain professionnel à 16 ans, face aux Tigres, en Copa MX. Une ascension vite stoppée par une thrombose à l’épaule droite, alors que l’attaquant n’a que 17 printemps. « Ce fut la situation la plus difficile de ma vie. Le médecin m’a dit qu’il y avait très peu de chances que je puisse rejouer » , confiait-il aux médias de Cruz Azul. « Sa santé et sa vie étaient en danger , expliquait son père au journaliste Javier Alarcón. Je lui ai dit : “ Je me fiche que tu joues ou non, c’est ta vie qui m’importe” , et il m’a répondu qu’il voulait jouer au football, que c’était la seule chose qui comptait. » …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com