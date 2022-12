Santiago Amigorena sur les célébration argentines après la victoire en Coupe du monde : "Emiliano Martínez est le symbole de la passion argentine"

Écrivain et scénariste argentin, Santiago Amigorena apporte son point de vue sur les célébrations albiceleste qui ont fait jaser, cette semaine, après la victoire de Dibu Martínez et consorts en finale de Coupe du monde.

"Depuis le Mondial 1978, les récupérations politiques, à travers le sport, ne font plus effet sur la population."

"C'est une manière de s'approprier la victoire dans son intégralité, en disant : "Regardez, on a gagné et en plus, on enterre notre adversaire." En Argentine, c'est de cette manière triviale que l'on vit le sport."

Vous savez, avec les Argentins, l'euphorie de la victoire ne redescend jamais. Les gens vont bien sûr doucement revenir à leur quotidien, mais la bouffée d'oxygène apportée par ce succès ne quittera jamais vraiment les esprits. Depuis plusieurs mois, le pays traverse une sérieuse crise économique et politique, donc comme d'habitude, le football est venu apaiser les cœurs. C'est une joie innocente, évidemment bienvenue.Ces célébrations sont aussi tristes qu'émouvantes en réalité. Émouvantes, car nous avons remporté la Coupe du monde, nous, l'Argentine, un pays voué au football. Mais elles sont aussi tristes, car en s'éternisant, cette fête démontre que les gens n'ont pas envie de revenir à la réalité. En Argentine, les gens ne sont plus dupes. Depuis le Mondial 1978, les récupérations politiques, à travers le sport, ne font plus effet sur la population. Donc les gens prolongent leur enivrement à l'excès, car ils savent que dans quelques jours, il faudra de nouveau batailler face à ce système...C'est assez amusant, je trouve. Dans l'imaginaire collectif, cette instrumentalisation par le sport était toujours reliée à des dictatures ou des pays moins développés qu'en Europe. Durant…