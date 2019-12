Santé publique : «De plus en plus de femmes enceintes ou de mères SDF dorment dehors»

Par 125 personnalités et 21 associations dont 15 nationales. La liste complète des signataires à la suite de cette tribune.Elles sont enceintes, jeunes mamans avec leur bébé dans les bras, souvent seules, étrangères, prises en charge par une maternité française et elles sont sans domicile. Nous sommes soignants, travailleurs sociaux, bénévoles ou professionnels, tous au contact quotidien ou presque de la grande précarité.Chaque nouvelle rencontre avec une de ces femmes, chaque nouveau récit d'une solution de fortune à même le sol dans une salle d'attente de l'hôpital ou de la remise à la rue d'une mère avec son enfant quelques jours après son accouchement, chaque alerte sur le nombre d'enfants qui dorment dehors nous désespère un peu plus par le manque de solutions à offrir. Mais tout cela aussi éteint la révolte en nous habituant petit à petit à ces situations indignes, sans réaliser qu'on finit parfois par tolérer l'intolérable.Le Samu social alerte chaque année sur ce constat dramatique dans la 6e économie mondiale : de plus en plus de femmes enceintes et de familles sont à la rue, sans solution d'hébergement. Le 20 novembre dernier, leur manifeste le rappelait : 700 enfants dorment dehors chaque soir à Paris, 160 en Seine-Saint-Denis. Cent femmes avec un nouveau-né ne trouveraient pas de solution d'hébergement à Paris actuellement. Etre à la rue enceinte ou avec un nouveau-né signifie pas de toit mais également un risque périnatal élevé, pas de couches, pas de vêtements propres, pas de protection contre le chaud ou le froid, peu de solutions pour manger et se reposer, pour allaiter, pour prendre soin d'un bébé ou simplement de soi. Les conséquences immédiates ou à long terme sur la santé de la mère et de son enfant sont inacceptables. Il y a eu et il y aura encore des morts si nous ne faisons rien. Les recours aux soins sont évidemment moins bons, avec un risque d'hospitalisation dès la ...