Santé : près d'un médecin généraliste sur deux ne prend plus de nouveaux patients

Le taux de refus de nouveaux patients varient fortement selon les départements et la taille des villes, d'après une enquête de l'UFC-Que choisir.

Un médecin généraliste ausculte une patiente. ( AFP / FRED TANNEAU )

Pour trouver un nouveau médecin traitant, mieux vaut ne pas habiter dans une ville de taille moyenne ou en Seine-et-Marne, révèle l'UFC-Que choisir qui a publié jeudi 21 novembre les résultats de son enquête sur l'accès aux médecins généralistes . L'association de défense des consommateurs a contacté anonymement 2.770 médecins pour leur demander s'ils acceptaient de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Le résultat est sans appel : 44 % des médecins interrogés ont refusé . 9 % d'entre eux ont déclaré qu'ils souhaitaient d'abord voir le nouveau patient avant de se décider.

L'enquête de l'UFC-Que choisir montre de grandes disparités entre les départements. "Si moins de 20% des généralistes refusaient de nouveaux patients dans le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et les Pyrénées-Atlantiques, le taux de refus grimpe à 70% dans l'Allier, 78% en Charente et même 86% en Seine-et-Marne ", indique l'UFC-Que Choisir.

Quant aux motifs évoqués, 71% des sondés "déclarent avoir déjà trop de patients, quand 14% arguent de leur départ prochain à la retraite".

Les villes moyennes en difficulté

Autre constat, " les difficultés les plus grandes ne se rencontrent pas dans les déserts médicaux les plus importants, mais davantage dans la France périphérique des communes moyennes ", relève l'UFC-Que Choisir. Si le taux de refus est de 33% dans les communes de moins de 3.000 habitants et de 34% dans les communes de plus de 100.000 personnes, il grimpe à 52% dans les villes de 10.000 à 100.000 habitants !", souligne l'UFC-Que Choisir.

"Les refus sont moins nombreux quand l'offre de généralistes est nettement insuffisante (39% de refus en moyenne) que dans les territoires où la densité est dans la moyenne (46%)", les médecins situés dans les zones rurales ayant peut-être "davantage de réticence à refuser des patients" privés "d'alternative", ajoute l'association.

Un système de désignation d'un médecin traitant

L'association de défense des consommateurs s'inquiète de cette situation quand le médecin traitant est au coeur du parcours de soin en France. "Ne pas avoir de médecin traitant expose les usagers à une forte pénalisation de leurs remboursements de soins ; encore faudrait-il qu'ils soient en mesure d'en choisir un !", commente l'association qui dénonce "une liberté totale d'installation" des médecins sur le territoire.

L'association appelle les députés à adopter "la proposition de loi contre la désertification médicale". Elle demande également à mettre fin à la pénalisation financière des usagers sans médecin traitant et la mise en place d'un système de désignation d'un médecin traitant pour chaque usager qui en fera la demande.

En France, 8,6% des patients de plus de 16 ans n'ont pas de médecin traitant.