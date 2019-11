Santé : faut-il interdire la tête aux jeunes footballeurs ?

Le cliché du footballeur britannique qui mise tout sur son jeu aérien risque d'en prendre un coup. Fin octobre, la Scottish Youth Football Association, en charge de la promotion du football chez les jeunes en Ecosse, a demandé à ses clubs de bannir le jeu de tête à l'entraînement pour les joueurs de moins de 11 ans et de le limiter au maximum en match. La décision s'appuie sur une étude réalisée par l'université de Glasgow et survient quatre ans après une interdiction similaire aux Etats-Unis. Mais faut-il s'inquiéter pour nos jeunes footballeurs ?Que disent les scientifiques qui ont relancé le débat ?Lancée en janvier 2018, l'étude menée par le groupe de recherche en lésion cérébrale de Glasgow s'est penchée sur des échantillons de 7676 anciens joueurs professionnels et 23 000 personnes « lambda ». Les résultats sont limpides : les footballeurs ont 3,5 fois plus de chances de décéder des suites d'une maladie neurodégénérative.Dans le détail ? « Il y a cinq fois plus de risque de développer la maladie d'Alzheimer, quatre fois plus pour une maladie du neurone moteur et deux fois plus pour Parkinson chez un ancien footballeur professionnel que dans la population témoin », souligne auprès de la BBC l'un des auteurs, le docteur Willie Stewart.« C'est une étude scientifique majeure », souligne Patrick Dehail, chef de service de médecine physique et de réadaptation au CHU de Bordeaux. « Elle met en lumière ces problèmes de démence chez les footballeurs, le lien n'avait pas été fait jusqu'à présent », poursuit Emmanuel Orhant, directeur médical de la Fédération française de football.Mais alors, c'est à cause du jeu de tête ?C'est la principale limite de l'étude. Si elle désigne les footballeurs comme population à risque, « elle ne permet pas de déterminer ce qui provoque ce surplus de démences, note Patrick Dehail. Il serait imprudent et injustifié de dire que c'est à cause ...