Santé en ligne: le chinois JD Health flambe pour son entrée en Bourse

Lors de la cérémonie d'introduction en Bourse de JD Health International, le 8 décembre 2020 à Pékin au siège de la société ( AFP / Noel Celis )

L'action de JD Heatlh, filiale du géant chinois du commerce en ligne JD.com, a flambé de 56% mardi pour son entrée à la Bourse de Hong Kong, les investisseurs pariant sur la croissance des services de santé numériques à la faveur de la pandémie.

Le titre, offert à 70,58 dollars de Hong Kong, a clôturé à 110 HKD (+56%), après avoir pris jusqu'à 75% en séance, ce qui a brièvement valorisé à 42 milliards d'euros cette société qui est la principale plateforme en Chine pour la livraison de médicaments à domicile et les services de santé à distance via smartphone.

JD Health a levé au total 26,5 milliards HKD (3,41 milliards USD, 2,9 milliards EUR). C'est la plus grosse opération boursière de l'histoire du secteur de la santé en Asie et la plus grosse introduction depuis le début de l'année à la Bourse de Hong Kong.

Le nouveau coronavirus a pesé sur les services de santé publics mais favorisé la demande de services de santé en ligne auprès de fournisseurs comme JD Health. Pour le directeur général de la société, Xin Lijun, cela "a bouleversé tout le secteur" de la santé et l'a poussée à accélérer sa cotation à Hong Kong.

L'entreprise dit avoir été la première à proposer en Chine des rendez-vous en ligne pour des tests de dépistage au nouveau coronavirus.

En pleine pandémie, son chiffre d'affaires a bondi au premier semestre à 8,8 milliards de yuans (1,12 milliard d'euros). C'est 76% de plus que l'an dernier à la même période, selon les chiffres de JD Health.

Selon son directeur général, JD Health accueille plus de 100.000 personnes par jour et au plus fort de l'épidémie en Chine en recevait jusqu'à 150.000. Elle compte selon lui 65.000 médecins et plus de 72 millions de patients.

Le directeur général JD Health International, Xin Lijun (au centre), à Pékin le 8 décembre 2020 fête l'entrée en Bourse de la société ( AFP / Noel Celis )

Longtemps habituées à se tourner vers les Etats-Unis pour lever des fonds, les grandes entreprises chinoises choisissent à présent de plus en plus les places nationales de Hong Kong ou Shanghai, dans un contexte de rivalité commerciale, technologique et politique avec Washington.

- Hong Kong toujours attractif -

Ainsi JD.com, coté au Nasdaq depuis 2014, a réalisé en juin dernier une seconde entrée en Bourse mais à Hong Kong, levant quelque 3,5 milliards d'euros.

L'an dernier déjà, Alibaba, principal concurrent de JD.com et lui aussi coté aux Etats-Unis, avait levé la somme considérable de 12,9 milliards de dollars à Hong Kong.

Le régime chinois a toutefois donné un coup d'arrêt début novembre aux ambitions d'Alibaba en suspendant au dernier moment l'entrée en Bourse à Hong Kong et Shanghai de sa filiale Ant Group.

Ant Group, numéro un mondial du paiement en ligne, devait lever un montant jamais vu pour une introduction en Bourse dans toute l'histoire de la finance: 34,4 milliards de dollars, soit 27,4 milliards d'euros.

Dans les locaux à Pékin du groupe de commerce en ligne JD.com, maison mère de JD Helth, le 11 novembre 2020, jour de la "Fête des célibataires" qui déclenche une frénésie d'achats en Chine ( AFP / GREG BAKER )

Mais Pékin semble avoir vu d'un mauvais oeil la puissance croissante des entreprises de finance en ligne, qui tendent à s'affranchir des règles prudentielles imposées aux banques traditionnelles.

JD Health était la première entreprise technologique à faire son entrée en Bourse à Hong Kong depuis cette affaire et le marché hongkongais confirme ainsi qu'il reste attractif.

"C'est un signe que le coeur de la finance se déplace vers l'Est d'une manière forte", a tweeté Brian Tycango, analyste pour Stansberry Research.

La filiale santé du concurrent de JD.com, Alibaba, a plus que doublé sa valorisation boursière à Hong Kong et Ping An Good Doctor a vu sa valorisation grimper de plus de 50% pendant la pandémie.

Cette entrée en Bourse a porté à plus de 25 milliards de dollars US le montant des introductions à Hong Kong depuis le début de l'année, ce qui laisse augurer de la meilleure année pour la place depuis 2010, selon la société d'informations financières Refinitiv.

jfx/dan/lch/bar