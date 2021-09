Santé, télétravail, déménagement... Comment le Covid-19 a changé la vie des Franciliens

Une étude de l'Institut Paris Région publiée mardi souligne que 36% des actifs de la région d'Île-de-France souhaitent déménager, dont 17% hors de la région parisienne.

(Photo d'illustration) ( AFP / THOMAS COEX )

Depuis un an et demi, la crise du Covid-19 a changé la vie des Français, et notamment celles des 12 millions de Franciliens, révèle le baromètre annuel* sur leurs conditions de vie et aspirations de l'Institut Paris Région publiée mardi 21 septembre.

Premier enseignement de cette étude : 36% des actifs de la région française la plus peuplée veulent aujourd'hui déménager . Un changement d'air qui ne se traduit pas forcément par un départ de la région. "Seuls 17%" se projettent hors de la région capitale, une proportion plus importante chez les ouvriers (24%) et plus faible chez les retraités (10%)", souligne l'étude. "Qui dit déménagement ne veut pas forcément dire fuir l’Île-de-France, où il existe une diversité de cadre de vie et de logements ", explique au Parisien Martin Omhovère, directeur du département habitat et société à l’Institut Paris Région.

Plus de télétravail pour moins de temps dans les transports

Deuxième point important, le recours au télétravail a doublé , avec 42% des actifs qui y ont eu recours dans l'année précédente, contre 20% avant la crise. La moyenne de jours télétravaillés par semaine est passée de 1,4 avant la crise à 2,6. Seuls 7% des actifs qui avaient déjà recours au télétravail souhaitent en voir sa part diminuer par rapport à son volume d'avant-crise, 40% souhaitant l'augmenter et 53% le maintenir.

Les télétravailleurs satisfaits mettent en avant le gain de temps de transport et la moindre fréquentation des transports en commun (91%) , la flexibilité dans l'organisation personnelle (87%) et l'efficacité au travail (84%).

Renoncement aux soins

S'ils se réjouissent de profiter du télétravail pour avoir plus de temps et mieux s'organiser, les Franciliens ne l'ont pas mis à profit pour leur santé. En effet, 36% des Franciliens interrogés disent avoir renoncé, annulé ou reporté des soins , surtout dentaires (47%), mais aussi des consultations gynécologiques (27%) chez les femmes, de généralistes (26%) et ophtalmologistes (25%).

Les deux principales raisons sont le délai pour obtenir un rendez-vous , en particulier chez les généralistes (31% des motifs de report ou renoncement) ou l a crainte d'attraper le Covid-19 , plus présente pour les soins de gynécologie (28%) ou dentaires (26%).

Un tiers (32%) a eu recours à la téléconsultation au cours des 12 mois précédents et la très grande majorité (91%) en sont satisfaits.

La lutte contre la précarité est leur première priorité

Parmi quinze thèmes proposés, les Franciliens interrogés se disent plus préoccupés par les luttes contre la précarité et la pauvreté (21%), le terrorisme (20%) et le dérèglement climatique (20%) que celles contre l'immigration clandestine (13%) ou le chômage (10%).

* Enquête réalisée du 8 au 28 juillet par Médiamétrie auprès de 4.200 personnes.