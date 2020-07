Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santa Clara s'amuse contre Aves Reuters • 14/07/2020 à 20:25









Santa Clara s'amuse contre Aves par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le compte de la 32e journée de Liga NOS, Santa Clara a largement dominé la lanterne rouge du championnat, Aves (3-0). Ze Manuel a ouvert le score dès la 21e minute avant que, 7 minutes plus tard, Crysan ne double la mise. En fin de rencontre, Carlos Carvalho, servi par Costinha a marqué le troisième but. Avec ce succès, Santa Clara met fin à une série de trois défaites consécutives et grimpe provisoirement à la 9e place. Après son succès surprise contre Setubal mercredi dernier (1-0), Aves ne confirme pas et reste dernier.

