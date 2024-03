information fournie par So Foot • 09/03/2024 à 19:49

Sans victoire depuis 6 mois, Cadix piège l’Atlético

Cadix 2-0 Atlético de Madrid

Buts : Juanmi (24 e et 64 e ) pour le CAD

Terriblement irrégulier depuis début février, l’Atlético a confirmé la tendance sur la pelouse de Cadix (2-0), pourtant relégable. Statistique gênante : les Andalous ne s’étaient plus imposés en Liga depuis le 1 er septembre (4 e journée). Et l’Atléti pourrait voir le podium s’éloigner un peu plus, à l’issue de ce week-end.…

AL pour SOFOOT.com