« Sans un cessez-le-feu durable [?], les négociations n'ont aucun sens »

Un mois après la conférence internationale de Berlin censée remettre un processus de paix sur les rails, le gouvernement libyen d'union nationale (GNA), basé dans la capitale et reconnu par l'ONU, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la suspension de sa participation aux travaux d'une commission conjointe militaire à Genève, sous l'égide de l'ONU, à la suite de violations répétées de la trêve. « Nous annonçons la suspension de notre participation aux pourparlers militaires qui se déroulent à Genève jusqu'à ce que des positions fermes ne soient adoptées à l'encontre de l'agresseur (Khalifa Haftar) et ses violations » de la trêve, a indiqué le GNA dans un communiqué.Lire aussi Libye : pourquoi un cessez-le-feu sans l'Afrique est un v?u pieuxLire aussi Libye : l'Afrique veut faire entendre sa voixDe quoi doit discuter le comité 5 + 5 ?En effet, depuis mardi, les belligérants libyens ont entamé une nouvelle série de pourparlers militaires indirects décidées lors du sommet international du 19 janvier à Berlin, en présence de l'émissaire des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé. Cette commission militaire conjointe est composée selon le format dit « 5 + 5 », avec cinq membres représentant le GNA et cinq autres le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen dont les forces tentent de s'emparer de Tripoli depuis avril dernier. Début février, les représentants du gouvernement d'union nationale (GNA) et du...