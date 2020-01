Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sans surprise, Tiril Eckhoff remporte la poursuite Reuters • 19/01/2020 à 13:40









Sans surprise, Tiril Eckhoff remporte la poursuite par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la poursuite féminine de la Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding en Allemagne qui avait lieu dimanche, Tiril Eckhoff s'est tranquillement imposée. Partie en première position avec 30 secondes d'avance, la Norvégienne a parfaitement géré sa course pour décrocher sa 6ème victoire de la saison. Grâce notamment à un superbe 19 sur 20 tir, elle remporte un troisième succès en trois poursuites cette année et conserve sa place en tête du classement général. Juste derrière, c'est Paulina Fialkova qui occupe la deuxième place. La Slovaque signe son premier podium de la saison. Du côté tricolore, c'est Justine Braisaz qui réalise la meilleure poursuite en pointant à la 11ème place. 7ème sur la ligne de départ, Julia Simon arrive finalement en 23ème position. Anaïs Bescond et Chloé Chevalier terminent respectivement à la 42ème et 36ème place. À noter l'incroyable prestation des biathlètes suédoises. Trois d'entre elles finissent dans le Top 7.

