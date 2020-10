"Sans public, l'arbitre retrouve une forme de neutralité"

Professeur d'économie à l'université d'Almería, Carlos Cueva a rendu public un rapport daté du 11 septembre 2020 sur l'impact de la pression sociale dans les matchs de football entre les périodes pré-Covid et post-Covid. L'objectif ? Trouver des éléments de réponse à une question majeure : comment le public influe-t-il réellement le déroulement d'un match de football ? Entretien.

Déjà, je suis quelqu'un qui s'intéresse au football de manière régulière. J'aime le sport, j'aime en regarder à la télévision, mais malheureusement, je ne vais pas au stade assez régulièrement car j'habite dans une ville différente du Real Madrid, le club que je supporte. De temps en temps, il est possible d'analyser le sport à travers des méthodes similaires à celles que j'utilise habituellement. L'économie, c'est comme un laboratoire qui te permet d'étudier plusieurs questions afin d'en retirer des analyses pertinentes. Parfois, cela débouche sur des observations d'ordre psychologique. En temps normal, je fais ces expériences avec mes élèves afin d'étudier les facteurs mentaux et les réactions qui découlent des décisions. Quand j'ai pris conscience que le football allait se jouer sans public dans les stades, je me suis dit que c'était le moment de tenter cette expérience assez inédite. Cela allait permettre de prendre en considération des réactions naturelles liées aux décisions arbitrales. À vrai dire, je suis habitué à réfléchir en matière expérimentale, donc le processus me paraissait assez évident.De nos jours, l'industrie du sport est très développée et elle engendre une manne financière importante. Dès lors, de nombreux sites internet offrent un panel de données intéressantes pour étudier les statistiques dans le football. Dans cette optique, Ignacio Mas Candela, l'un de mes étudiants à l'université, m'a donné un coup de main important pour rassembler et stocker toutes les données dont nous avions besoin pour réaliser ce rapport. Nous avons utilisé deux sites prioritaires : football-data.co.uk et fbref.com.