SANS NOUVEAU GOUVERNEMENT, LE LIBAN RISQUE DE DISPARAÎTRE, DIT LE DRIAN PARIS (Reuters) - Un nouveau gouvernement doit être formé au Liban, sans quoi le pays risque de disparaître, a estimé jeudi le ministre français des Affaires étrangères. "Il faut qu'un gouvernement se reconstitue parce qu'il y a urgence, une urgence à la fois humanitaire et sanitaire (...), et une urgence politique, si on veut que ce pays tienne, parce que le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur l'antenne de RTL. Emmanuel Macron est attendu le 1er septembre à Beyrouth. Selon une source diplomatique, il cherche à convaincre les autorités libanaises de former un gouvernement d'experts à même de réformer et de restaurer la confiance de ses concitoyens comme celle des donateurs, près d'un moins après à l'explosion qui a dévasté le port de la capitale et une partie de la ville. (John Irish, Sudip Kar-Gupta, Jean-Philippe Lefief et Myriam Rivet)

