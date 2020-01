Sans neige, les skieurs s'occupent autrement dans les Vosges

Des semaines d'attente qui font languir les gérants des stations de sports d'hiver. A Gérardmer (Vosges), aucune piste du domaine alpin n'a ouvert depuis décembre. Seulement deux, à La Bresse, sont bien loin de contenter les amateurs de glisse. Et au Lac Blanc, on a pris le parti d'en rire dans une vidéo où le personnel danse désespérément pour réclamer l'arrivée des flocons. Les vacances de Noël n'ont pas été blanches, pas plus que les quinze premiers jours de janvier avec des températures n'encourageant pas les précipitations neigeuses. Alors à défaut de chausser les skis, les touristes ayant réservé des séjours revoient leurs plans une fois arrivés sur place. VTT, randonnée sur l'herbe ou visites d'entreprises sont les alternatives.«Nous recevons environ 500 personnes par jour»Marc et Sandra, couple belge en villégiature à Gérardmer, en ont profité pour découvrir la confiserie des Hautes Vosges de Plainfaing : « Nous avions réservé notre séjour en octobre pour skier quelques jours ici. Nous sommes forcément déçus de ne pas avoir de neige, nous n'avons pas voulu annuler alors nous trouvons des activités annexes. » La découverte de la fabrication des bonbons des Vosges est devenue un passage quasiment incontournable pour occuper les familles. « Comme la visite est gratuite, les gens n'hésitent pas à venir. Nous avons en ce moment environ 500 personnes par jour », détaille Fabienne Picard, PDG de la société qui a reçu 240 000 visiteurs en 2019, demeurant ainsi l'entreprise agroalimentaire la plus fréquentée de France.« Lorsqu'il n'y a pas de neige, la fréquentation augmente automatiquement, explique la dirigeante. Sur les derniers jours de décembre, nous avons eu 15 % de visites en plus. Mais je tiens à dire que cela ne nous fait pas forcément plaisir... Nous sommes forcément malheureux en ce moment pour les professionnels du ski. Nous sommes tous partenaires en tant qu'acteurs du ...