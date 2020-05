Sans les mains: l'essor des assistants vocaux en temps de pandémie

Alexa, Siri et Google ont de beaux jours devant eux alors que les entreprises et consommateurs tentent de réduire les risques de contagion ( GETTY IMAGES / JUSTIN SULLIVAN )

Les assistants vocaux, comme Alexa (Amazon), Siri (Apple) ou Google connaissent déjà une forte croissance depuis quelques années. Et la pandémie de Covid-19 devrait encourager leur essor.

Les ventes de serrures et sonnettes connectées, et d'autres technologies qui permettent d'éviter les interactions en face-à-face, ont ainsi des chances de décoller à la faveur du déconfinement.

Les données sur le sujet ne sont pas encore disponibles, mais "d'après des estimations empiriques, le recours aux assistants vocaux est déjà en forte augmentation", selon Avi Greengart, spécialiste des technologies chez Techsponential.

De nouveaux gadgets vont certainement être mis au point pour répondre aux inquiétudes sur la santé dans les entreprises.

"Les bureaux vont avoir besoin de boutons et de commandes sans toucher. La voix fait partie des solutions, même si pour la lumière, par exemple, des détecteurs de mouvement sont souvent plus simples d'utilisation", remarque le consultant.

"En revanche je pense que les enceintes connectées vont devenir des installations de base dans les hôtels et locations. Moins il y aura de points de contacts, mieux ce sera".

Pour l'instant les technologies à commande vocale sont surtout utilisées à la maison, pour demander la météo, les infos ou faire des courses. Elles trouvent aussi leur place dans les services de santé, toujours dans le but de limiter les contacts rapprochés.

Les personnes confinées chez elles passent beaucoup plus de temps sur leurs téléphones et autres objets connectés, et développent le réflexe d'utiliser les commandes vocales ( GETTY IMAGES / Ethan Miller )