« Sans les forces de l'ordre, la ?guerre? est perdue »

Le Point : Emmanuel Macron a décrété que nous étions en « guerre » contre le Covid-19. Les policiers, qui assurent en ce moment le respect des règles de confinement, sont-ils suffisamment équipés pour faire face ?Driss Aït-Youssef : Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont mobilisés pour faire respecter le décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Sans eux, cette « guerre » est perdue. Leur mobilisation a pour but de contribuer fortement à freiner une crise sanitaire dont ils sont eux-mêmes susceptibles d'être des porteurs, donc des vecteurs. Ce que l'on constate, c'est que les forces de l'ordre manquent d'équipements de protection individuelle (masques de type FFP2, gants de protection?) nécessaires à leurs missions. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de publier, en urgence, un appel d'offres pour l'acquisition de masques chirurgicaux, gants à usage unique, contenants de gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes? On peut comprendre que le ministère n'ait pas été préparé à cette crise d'une ampleur inédite, mais il faut le dire. Je pense que la vérité est plus facile à entendre qu'un refus d'équipement.Christophe Castaner a estimé que les forces de l'ordre « ne sont pas en risque » face au Covid-19, tout en les appelant à ne pas prendre les attestations en main. Mais les policiers...