Sans dollars, la Bolivie vend son or pour pouvoir continuer à subventionner ses carburants

Le ministre bolivien de l'Economie et des Finances, Marcelo Montenegro, s'exprime lors d'une conférence de presse à l'intention des médias internationaux à La Paz, en Bolivie, le 6 février 2025 ( AFP / AIZAR RALDES )

Confrontée à une grave crise économique, la Bolivie vend son or à l'étranger pour générer des liquidités et financer l'importation de carburants, distribués à des prix subventionnés, a révélé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances.

En 2024, la Banque centrale de Bolivie (BCB) a acheté au total 14,5 tonnes d'or au secteur minier pour les revendre à l'étranger et obtenir des devises, a indiqué Marcelo Montenegro.

Cela "ne nous a probablement pas permis, pour le moment, d'augmenter le stock de réserves" d'or, mais cela a permis "que nous puissions acheter de l'essence, acheter du diesel", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la presse étrangère.

Le gouvernement a utilisé ses réserves internationales pendant des années pour financer sa politique de subventions. Cependant, ces ressources sont désormais quasiment épuisées.

La Banque centrale a clôturé 2024 avec des réserves internationales d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, dont seulement 50 millions étaient des liquidités, selon l'institution.

Les ventes internationales de gaz, qui alimentaient ces fonds de devises, sont passées de représenter 54,4% des exportations boliviennes en 2013 à 18,8% en 2023, selon des données officielles.

La pénurie de dollars a engendré un marché parallèle, où la valeur de la monnaie américaine s'est envolée à 11,3 bolivianos, tandis que le taux de change officiel - qui n'est plus accessible au public - est de 6,97.

M. Montenegro a assuré que l'or commercialisé ne faisait pas partie des 22 tonnes que la banque centrale conserve en permanence dans ses réserves, conformément à la législation en vigueur.

Si "les opérations" d'achat et de vente du métal doré "aident" à l'importation de carburants, les exportations des entreprises publiques continuent également de le faire, a souligné le ministre.

Mais, pour José Luis Evia, ancien membre du directoire de la Banque centrale de Bolivie, la mesure "n'est pas viable" dans le temps "parce que l'or s'épuise".

Une réglementation oblige les producteurs d'or à vendre à l'Etat une quantité équivalente à celle qu'ils exportent. Cependant, selon M. Evia, ils préfèrent privilégier les ventes à l'étranger car ils sont payés en dollars, tandis que l'Etat les rémunère en bolivianos au taux de change officiel, ce qui leur est défavorable.

"Si on examine les exportations d'or enregistrées, elles ont fortement chuté. Qu'est-ce que cela signifie ? Probablement que beaucoup (...) sortent l'or en contrebande et ne le vendent pas à la Banque centrale", a-t-il souligné auprès de l'AFP.