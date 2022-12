Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal aplatit la Suisse

Après avoir choisi de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d'envoi, Fernando Santos a vu son Portugal briller de mille feux, mardi soir, et laminer la Nati (6-1) grâce notamment à un triplé de Gonçalo Ramos. Voilà la Seleção qualifiée pour les quarts de finale du Mondial.

Portugal 6-1 Suisse

Statue déboulonnée

Ils disaient qu'il prenait trop de place, que sa présence dans le onze n'était plus indispensable et on avait même entendu Bernardo Silva dire, lundi, que sa bande "" sans cette ombre. On avait surtout vu Fernando Santos s'élever publiquement - du jamais vu pour un sélectionneur portugais en poste - et accepter de faire face à une drôle de situation qui va encore occuper les discussions des prochains jours. Mardi soir, à Doha, sur les coups de 23h55 heure locale, Cristiano Ronaldo est venu saluer son public seul et est reparti aux vestiaires seul. Le Portugal, lui, commençait pourtant une fête.Avant même le début du match, une sirène s'est déclenchée au stade de Lusail, mardi soir. Selon la rumeur, une statue avait été déboulonnée. Rumeur confirmée, un peu plus d'une heure avant le coup d'envoi de ce dernier huitième de finale : pour la huitième fois de sa vie en sélection, la première en tournoi majeur depuis 2008, Cristiano Ronaldo, bougon au moment de son remplacement face à la Corée du Sud vendredi, a été prié de s'asseoir sur le banc de touche au coup d'envoi d'un match du Portugal. On l'a alors vu se manger les ongles et recevoir - oui, quand même - une ovation à chacune des fois où son visage a été propulsé sur l'un des quatre écrans géants de l'enceinte dohanaise. Il y a eu surtout un match, qui a généré, lui aussi, des ovations car sans le meilleur joueur de son histoire, le Portugal a brillé de mille feux et s'est déchaîné sur la Suisse d'un Murat Yakin qui avait pourtant tenté un coup en déployant sur le gazon un 5-3-2 pensé pour bousculer le losange portugais.Une fois passé le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com