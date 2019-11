Sans bras ni jambes : pourquoi les robots-cubes intéressent des chercheurs du MIT

Ils n'ont ni bras, ni jambes, ni roues, et pourtant ce sont des robots. Avec ces cubes, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) parie sur des machines peu coûteuses et capables de s'assembler.

Des robots-cubes qui s'assemblent entre eux, voilà l'un des projets sur lequel travaillent depuis plus de six ans des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Baptisés M-Blocks et présentés le 30 octobre 2019, ces robots ont la forme la plus basique possible. Ils peuvent néanmoins se déplacer de façon autonome, former des essaims ou faire des bonds plutôt spectaculaires pour de si petites machines.

Les créateurs de ces prototypes partent du principe que ces cubes sont beaucoup plus robustes et moins onéreux que les robots humanoïdes. Et c'est en en fabriquant beaucoup qu'on pourrait leur trouver une utilité.

Le laboratoire leur imagine ainsi un avenir dans l'industrie, qui est l'un des secteurs les plus robotisés. Autre domaine intéressant : les secours dans des zones inaccessibles. Par exemple, en cas de catastrophes, ils pourraient permettre de mettre en place des ponts ou des escaliers provisoires.