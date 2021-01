Sanofi veut supprimer 400 postes en recherche et développement

Les syndicats du groupe pharmaceutique ont lancé un appel à la grève pour le mardi 19 janvier.

Un laboratoire de Sanofi. ( AFP / JOEL SAGET )

Le groupe pharmaceutique Sanofi veut supprimer 400 postes dans la branche recherche et développement de son secteur pharmaceutique, a révélé lundi 18 janvier France Inter , citant un des délégués CGT du groupe. " 400 postes vont y être supprimés en France . C'est en tout cas notre directeur général lui-même qui nous l'a confirmé ces derniers jours. Et clairement, ce n'est pas acceptable", a dénoncé Thierry Bodin. Ces postes sont inclus dans le millier de suppressions de postes qui avaient été annoncés l'été dernier d'après les syndicats. La direction a refusé de confirmer ce chiffre.

Ces suppressions de postes inquiètent les syndicats d'autant plus que l'entreprise est en retard dans la course au vaccin contre le Covid-19. "Les pertes d'expertises qu'on a eues ces dernières années, on les paie cash", a estimé Thierry Bodin. De son côté, le secrétaire général de la CGT a souligné que ces suppressions de postes n'étaient pas les premières. "C'est plusieurs années successives avec des plans de restruction, notamment dans la recherche et développement ", a-t-il souligné sur Franceinfo . "On peut s'interroger si le retard du développement du vaccin sur Sanofi n'est pas lié à cette perte de compétences , cette perte de savoir-faire", a poursuivi le responsable syndical.

La CGT et plusieurs organisations toutes branches de Sanofi ont lancé un appel à la grève mardi 19 janvier pour protester contre ce plan de suppressions mais aussi pour réclamer une hausse des salaires . "En mars-avril la direction a vanté le travail des équipes, leur répétant ô combien elle était fière du travail accompli au nom de l'intérêt général, pour la santé des gens du monde entier. La réponse, au moment des négociations salariales, a été de leur dire : 'zéro'. Alors ça suffit !", souligne Thierry Bodin.

La direction souligne de son côté que le plein-emploi a été maintenu sans activité partielle au coeur de la crise et qu'une prime exceptionnelle de 1.500 euros a été distribuée à 15.000 salariés mobilisés durant la crise. Les syndicats, qui soulignent qu'ils ont dû "batailler" pour obtenir cette prime, auraient souhaité que le versement des dividendes soit gelé cette année.