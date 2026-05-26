Sandy Baltimore prolonge avec Chelsea
L’avenir est assuré. Alors que son contrat devait s’achever en 2028, Sandy Baltimore et Chelsea ont annoncé ce mardi la prolongation du bail de l’internationale française jusqu’en 2030 .
Chelsea are delighted to announce that Sandy Baltimore has signed a contract extension until 2030. 🔵…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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