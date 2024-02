Sandra Paños quittera le Barça à la fin de la saison

Tomber dans le Paños.

Sandra Paños quittera le Barça à la fin de la saison. La gardienne aux 270 apparitions sous le maillot blaugrana était arrivée en 2015 en provenance de Levante et a été une pionnière du renouveau de l’équipe féminine catalane. À 31 ans, elle a soulevé 20 trophées, dont deux Ligue des champions (en 2021 et en 2023) et n’a encaissé que 137 buts, presque moins d’un but tous les deux matchs.…

LP pour SOFOOT.com