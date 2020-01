Sanctionné par l'Ecosse, Finn Russell aperçu au Racing 92

Finn Russell a filé à l'écossaise. Le fantasque demi d'ouverture du XV d'Ecosse et du Racing 92 a été aperçu ce jeudi matin au centre d'entraînement du Racing 92 au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Or le joueur aurait dû se trouver au même moment avec sa sélection nationale pour préparer le déplacement en Irlande pour l'ouverture du tournoi des Six Nations le 1er février (17h45). S'il était présent en région parisienne, il n'a toutefois pas pris part à la séance.« Finn Russell ne jouera plus aucun rôle dans la préparation du match d'ouverture du tournoi des Six Nations contre l'Irlande, ayant été sanctionné pour avoir violé les règles de vie de l'équipe pendant la semaine d'entraînement à Édimbourg », a indiqué sur Twitter la fédération écossaise. STATEMENT null Scotland team spokesperson: "Stand-off Finn Russell will play no further part in preparations for Scotland's Six Nations opener against Ireland, having been disciplined for a breach of team protocol during the week's camp in Edinburgh. He has returned to his club."-- Scottish Rugby (@Scotlandteam) January 23, 2020 D'après la BBC, qui a révélé le départ du joueur écossais vedette, les raisons de ce départ brutal restent « inconnues ». Elles semblent trouver leur origine dans les mauvaises relations entre le stratège de 27 ans (46 sélections) et son sélectionneur, Gregor Townsend.Le Mondial n'a rien arrangéLes médias britanniques évoquent notamment une discussion virulente à la mi-temps du match épique contre l'Angleterre lors du dernier tournoi des Six Nations. Un match dingue au cours duquel les coéquipiers de Russell, menés 31-0 à la pause, avaient fini par arracher un match nul (38-38) qui plus en terre anglaise.Depuis, les relations entre les deux hommes ne seraient pas au beau fixe. L'élimination dès les phases de poules lors de la dernière Coupe du monde au Japon n'aurait rien arrangé. Le divorce ...