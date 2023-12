Sancho-Raphinha, l’échange qui satisfait tout le monde ?

Jadon Sancho vit actuellement un enfer chez les Diables rouges, et les deux parties souhaitent y mettre un terme.

Le 3 septembre dernier, Jadon Sancho a estimé que son coach Erik ten Hag le traitait comme un « bouc émissaire » et qu’il payait les pots cassés pour tout le monde. Résultat, il n’a plus joué depuis. Trois mois sans match dans le monde du sport professionnel, c’est une éternité. Selon le média catalan Sport , lui comme son club veulent mettre fin à cet épisode, et « Manchester veut le vendre en janvier ». C’est là qu’interviennent Raphinha et le FC Barcelone. Débarqué de Leeds à l’été 2022 contre 58 millions d’euros et pour cinq saisons, le Brésilien semble en panne d’inspiration du côté de la Catalogne. Son ailier ne créant plus de différence et n’étant plus aussi impactant que l’année dernière, le FC Barcelone ne verrait pas d’un mauvais œil son départ.…

QF pour SOFOOT.com