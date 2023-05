Sanchez et Clauss rêvent toujours du titre

Jul donne des aiiiiles.

Apparemment, battre l’AJ Auxerre dans la douleur est un motif d’espoir pour l’OM. Dans la foulée du succès péniblement arraché au Vélodrome, Alexis Sanchez et Jonathan Clauss n’ont ainsi pas hésité à parler de titre dans les travées du Vélodrome, alors que l’OM est revenu à 5 points du PSG à 5 journées de la fin. Le Chilien a d’abord lancé au micro de Prime Video : « Oui, on est à 5 points du PSG. Ça me fait très plaisir et ça me motive d’être aussi près du leader. Je crois qu’on peut encore être champions. » …

AH pour SOFOOT.com