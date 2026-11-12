San Siro en mauvais état avant Italie-France
Champ de patates en vue ? Comme un air de déjà vu pour Zizou et les Bleus. En septembre dernier, la mauvaise pelouse du stade d’Izmit en Turquie avait été le laborieux terrain des débuts de l’équipe de France version ZZ.
Le scénario va vraisemblablement se répéter ce jeudi puisque San Siro est victime de la pluie qui s’est abattue sur l’antre milanais toute au long de la journée. La capitale lombarde va y faire face jusqu’au début de la rencontre au moins, selon les prévisions météorologiques. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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