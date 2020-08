San Diego

Alors qu'il aurait pu coûter la finale à Séville face à l'Inter au cours d'une première période terrible pour lui à l'image de ses dernières prestations, Diego Carlos a finalement relevé la tête pour offrir l'Europa League aux Blanquirrojos (3-2) d'une folle inspiration. Une soirée improbable pour conclure comme il faut une très solide première saison andalouse pour l'ancien Nantais, qui a pris une nouvelle dimension cette saison.

Séville retourne l'Inter et avale l'Europa League !

Ça a toujours été ça, Diego Carlos : une statue grecque qui, dans un mélange de légèreté, talent et insouciance, semble souvent se trouver sur le fil du rasoir. De son arrivée à Nantes en 2016 en provenance d'Estoril jusqu'au sommet de ce 21 août 2020, le Brésilien n'a vraisemblablement changé ni son football, ni sa façon de faire. Et ce soir, on a bien cru que ça se terminerait très mal pour le défenseur central. Dès la troisième minute, moment où Romelu Lukaku a décidé de se mettre en route, c'est la face sombre de Diego Carlos qui nous a été donné de voir, celle qui lui fait faire le transforme en éléphant dans un magasin de porcelaine. Pris en un contre un par le Belge, il a tenté de rattraper son égarement en se précipitant sur son vis-à-vis sans prendre en compte l'endroit du terrain sur lequel il se trouvait, à savoir ses seize mètres, passant proche de l'exclusion et offrant surtout l'ouverture du score à son adversaire.Cette face sombre, c'est également celle qui l'avait fait sombrer depuis le début duavec, déjà, deux penaltys du même acabit - comprenez probablement évitables - provoqués sur Adama Traoré en quart de finale face à Wolverhampton et Marcus Rashord en demie contre Manchester United. À chaque fois, les Sévillans s'en étant tout de même sortis (1-0 puis 2-1) ; mais cette fois-ci, on a bien cru qu'il plomberait pour de bon les siens et qu'il serait l'homme qui allait faire perdre au Séville FC dans une finale européenne pour la tout première fois. Car le bougre a également tout fait de travers une demi-heure plus tard, en concédant un peu bêtement une faute dans son camp avant d'être battu dans les airs par le roublard Diego Godín, sur le 2-1 intériste. Et ce, après avoir failli concéder un deuxième coup de pied de réparation avec une mimine maladroite, à la sortie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com