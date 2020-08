San Ciro

Ce soir, Ciro Immobile a quatre objectifs dans le viseur : la deuxième place de Serie A, le titre de meilleur buteur du championnat, le Soulier d'or, et le record de buts de Gonzalo Higuaín. Ça fait beaucoup pour un seul homme.

Napolitain de cœur

Tout aurait pu être réglé à la 92e minute du match entre la Lazio et Brescia. Après une action confuse dans la surface, et alors que les Romains mènent 2-0, Ciro Immobile récupère le ballon, parvient à se retourner et envoie un pétard. En temps normal, ça fait ficelle. Sauf que le gardien de Brescia, Lorenzo Andrenacci, dégaine une parade réflexe hallucinante et empêche Immobile, qui avait déjà marqué quelques minutes auparavant, d'inscrire son 36e but de la saison en championnat. 36. C'est justement le chiffre qui obsède le buteurdepuis le début de la saison. 36, comme le nombre de buts inscrits par Gonzalo Higuaín lors de la saison 2015-2016, sa dernière sous le maillot du Napoli. Un record qu'Immobile rêve secrètement de péter depuis son arrivée à la Lazio. En 2017-2018, il s'en était approché, avec 29 réalisations. Mais cette saison, Ciro a passé la vitesse supérieure. À la mi-saison, il en était déjà à 20 pions en 19 journées. Sur une moyenne, donc, qui pouvait potentiellement l'emmener vers les 40. Mais après la pause forcée de trois mois, l'attaquant a eu du mal à se remettre en route. Il est d'ailleurs resté muet pendant trois matchs, contre Lecce, Sassuolo et l'Udinese. Les trois matchs où, coïncidence, la Lazio a laissé échapper le Scudetto. Mais Ciro l'Immortale a remis un coup d'accélérateur dans la dernière ligne droite. Et le voilà désormais à 35 pions, à égalité avec la légende Gunnar Nordahl, et à une unité du record.Et comme la vie est bien faite, voilà qu'Immobile se retrouve à devoir battre le record de Higuaín sur la pelouse... du Napoli. Bien faite, parce que le, désormais Romain d'adoption, est en réalité un Napolitain pur jus. Né à Torre Annunziata, à vingt kilomètres au sud de Naples, le gamin a grandi là et y a fait ses premiers pas en tant que footballeur. D'abord à l'école de foot de Torre Annunziata, puis chez les jeunes de Sorrento, une trentaine de bornes un peu plus au sud. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'il quitte la Campanie et sa famille pour rejoindre la Juventus, où il fera ses débuts professionnels. Mais l'attaquant n'a jamais caché son affection pour la ville de Naples. Un exemple : pendant