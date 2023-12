information fournie par So Foot • 12/12/2023 à 11:31

Samy Amara : « Benzema, c’est un peu la tête de turc de la fachosphère »

Suite au succès aussi phénoménal qu'inattendu de L'heure de trop, la vidéo de l’humoriste Malik Bentalha qui parodie de façon désopilante L’heure des Pros sur CNews, on a rencontré l’un des protagonistes, Samy Amara. L’interprète d’Abdelkader Ziani nous raconte sa passion foot, le making-off de la vidéo et les suites du méga buzz.

Samy, on parle un peu foot, d’abord ?

Je suis de Villiers-sur-Marne, 94350 ! Je vis à Paris. Comme tout le monde, j’ai joué au ballon et de fil en aiguille je suis devenu supporter du PSG parce que c’est le club de la région. Et toujours fidèle au PSG, hein ! J’étais gardien de but, j’ai jamais joué à un très haut niveau. En District, en Excellence. Comme tous les gamins, je rêvais d’être pro mais j’avais pas le niveau, quoi.…

Propos recueillis par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com