Samuel Umtiti recasse la démarche avec Lecce

Arrivé dans les Pouilles en août dernier, Samuel Umtiti retrouve peu à peu ses sensations. À 29 ans et après des saisons galères du côté de Barcelone, le champion du monde a trouvé un nouveau point de chute sous les couleurs de Lecce. Un choix surprenant, mais qui s'avère finalement payant.

"Salento avait besoin d'Umtiti et Umtiti avait besoin de Salento"

Impossible de savoir si Samuel Umtiti a chopé la fève en mangeant sa galette, mais il a bel et bien été sacré roi lors de la victoire de Lecce face à la Lazio (2-1) le jour de l'épiphanie. Un statut qui ne l'a pas empêché d'être confronté à la bêtise humaine en étant la cible de chants racistes de la part de certains supporters. De quoi faire craquer Big Sam, qui quitte la pelouse du stade Via del Mare en larmes, consolé par son président Angelo Sticchi Damiani., réagira le nouveau chouchou des Pouilles sur son compte Instagram quelques heures plus tard.Il est vrai que d'un point de vue footballistique, Samuel Umtiti avait de quoi être heureux après la rencontre. Pour sa sixième apparition sous la tunique de Lecce (cinquième titularisation), le natif de Yaoundé a tout simplement délivré une prestation XXL. Solide dans les duels, toujours bien placé et propre dans ses relances, l'ancien collègue de Lionel Messi terminera la rencontre avec un total de quatre interceptions, pour 70% de duels gagnés et 83% de passes réussies. Fort de sa prestation, il sera nommé homme du match par laqui se montrera très élogieuse à son encontre :Finalement, Samuel Umtiti commence l'année 2023 comme il a conclu la précédente. Arrivé chez le promu le 25 août dernier , le défenseur de 29 ans a attendu le 9 octobre et un duel face à la Roma (1-2) pour connaître ses premières minutes sous la tunique jaune et rouge, avant d'enchaîner les prestations dignes d'un champion du monde. Installé dans l'axe aux côtés de Federico Baschirotto, le gamin de Ménival s'est parfaitement acclimaté aux exigences de ce nouveau championnat :Après avoir connu le désastre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com